PSG : Messi bientôt prêt à tout casser à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé prolongé, un véritable espoir ?

Leo Messi (34 ans) a réalisé une première saison mitigée sous les couleurs du PSG. L’attaquant argentin n’a pas su afficher le même niveau de jeu que lorsqu’il évoluait au FC Barcelone. Alors que la fin de saison approche à grands pas, les regards sont déjà tournés vers la saison prochaine. Leo Messi serait d’ailleurs bientôt prêt à tout casser.

Son coéquipier Ander Herrera s’est exprimé sur la forme de l’attaquant argentin et fait une grosse annonce pour la saison prochaine : « Je pense qu’il a fait des très bons matches ici. Il a frappé les poteaux huit, neuf fois. On parle souvent des buts qu’il marque, mais il fait jouer l’équipe. On est très optimiste après une saison d’adaptation pour lui. On va voir le meilleur Messi la saison prochaine. »

Rendez-vous à partir du mois d’août prochain !

Herrera sur Messi 💬 : "Je pense qu’il a fait des très bons matches ici. Il a frappé les poteaux 10 fois. On parle souvent des buts qu’il marque, mais il fait jouer l’équipe. (...) On va voir le meilleur Messi la saison prochaine."



(@PVSportFR) pic.twitter.com/8dvkuSuHO0 — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) May 15, 2022

Pour résumer Alors que la fin de saison du PSG approche, Leo Messi serait bientôt prêt à tout casser. Selon le milieu de terrain espagnol du PSG, Ander Herrera, Leo Messi sera meilleur la saison prochaine avec le club de la capitale.

Adam Duarte

Rédacteur