PSG : Messi bonnet d'âne européen, la performance de Mbappé réhaussée

Il vient certes de décrocher le Ballon d'Or 2021 mais personne n'est dupe : Lionel Messi a toutes les peines du monde de s'acclimater à la Ligue 1. Le championnat est plus physique, à en croire Luis Suarez il souffre des conditions météorologiques, il a été blessé et la réussite le fuit. Sans compter que Mauricio Pochettino ne parvient pas à trouver le bon équilibre pour son équipe truffée de stars offensives. Tout cela peut expliquer qu'à quasiment la mi-parcours en L1, l'Argentin n'ait inscrit qu'un seul but.

Cela lui vaut une incroyable dernière place au niveau du taux de conversion des tirs dans les cinq grands championnats européens ! Avec 35 frappes pour un seul but, il affiche un ratio de 2,9% de réussite. L'Autrichien de Mayence Karim Onisiwo fait aussi mal. Juste derrière, on trouve Harry Kane (Tottenham, 3,1%). Ça fait une belle compagnie mais les supporters parisiens doivent attendre avec impatience que Messi règle la mire pour faire taire les moqueries. Heureusement que Kylian Mbappé est sur un nuage depuis le début de la saison…

