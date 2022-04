PSG : Messi de retour, l'avenir de Navas et Mbappé... Pochettino fait le point avant le RC Lens

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Le PSG a dévoilé son point médical, à la veille de recevoir le RC Lens au Parc des Princes (21h). On apprend ainsi que Mauro Icardi est en soins pour une lésion du quadriceps droit. Sa reprise avec le groupe est évaluée entre 2 et 3 semaines. De son côté, Abdou Diallo reprendra l’entraînement collectif la semaine prochaine après une lésion des adducteurs et des douleurs au genou droit. Au niveau des retours de marque à l’entraînement, ils sont multiples : Lionel Messi, Marco Verratti et Presnel Kimpembe.

« Le plus important, c’est de bien finir la saison, bien jouer, rester compétitif dans ce championnat, a-t-il affirmé en conférence de presse. La rotation, ce sera pour plus tard. Là, on va faire évoluer les meilleurs joueurs à leur poste. Quand on aura gagné le match du titre, on verra. Pas avant. »

Pochettino a parlé avec Navas

Interrogé au sujet du cas Navas-Donnarumma, Pochettino a été vu en train de parler en privé avec le gardien costaricien pendant l’entraînement. « Oui, j’ai parlé avec Keylor mais ce sont des choses qui resteront dans le cadre privé, a-t-il insisté. Mais il est clair que dans l’avenir, il est possible que les choses soient faites différemment... »

« Je ne suis pas perturbé par les rumeurs autour de Kylian Mbappé, a-t-il clarifié. Il faut savoir s’adapter à toutes les circonstances. Égoïstement, évidemment, je préfèrerais l’avoir avec moi la saison prochaine, l’amener en vacances avec moi ou l’avoir à la maison ! Je crois que tout le monde peut comprendre pourquoi. La décision sera sans doute prise quand la saison sera terminée, comme avec d’autres joueurs.

Pour résumer Mauricio Pochettino était présent en conférence de presse au PSG à la veille de la réception du RC Lens pour le compte de la 34e journée de Ligue 1 (21h). L’occasion pour l’entraîneur argentin d’aborder la gestion de son groupe.



Bastien Aubert

Rédacteur