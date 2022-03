PSG : Messi défendu par la direction et lavé de tout soupçon à Madrid ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

Le PSG a redressé la tête après la remontada contre le Real Madrid. Hier, les hommes de Mauricio Pochettino ont écrasé de tendres Girondins de Bordeaux au Parc des Princes (3-0) mais n’ont pu empêcher les sifflets de leurs propres supporters à leur encontre.

« Tout le monde a été sifflé à part Mbappé, a rappelé Pierre Ménès sur son blog. Mais les deux qui ont vraiment morflé, ce sont Messi et Neymar. Et je pose une question : Messi et Neymar sont-ils les principaux responsables de l’échec de Madrid ? Je ne crois pas… »

« Le PSG n’a aucune histoire »

Le chroniqueur n’est pas le seul à prendre la défense de l’Argentin. Selon L’Équipe, les dirigeants du PSG ont mal vécu les sifflets dominicaux à son endroit et estiment que les supporters ne mesurent pas la chance de voir une telle légende défendre le maillot parisien.

Le quotidien sportif précise néanmoins que Messi et Neymar ont quitté la pelouse du Parc des Princes en premiers hier.. « Tout cela n’est pas de la faute de Messi, défend le journaliste Dario Montero au micro d’El Chiringuito. Le PSG n’a aucune histoire, ce club doit juste remercier un cheick qui met de l’argent. »

L’accueil de Leo Messi 🇦🇷 ce dimanche n’a pas été du goût de tout le monde chez les dirigeants. Certains regrettent que des supporters ne mesurent plus la chance de l’avoir au PSG.



