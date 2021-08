PSG : Messi est arrivé au Parc des Princes, officialisation imminente !

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Après-midi marathon pour Lionel Messi. Le futur joueur du Paris Saint-Germain qui a atterri et passé sa visite médicale cet après-midi ne manque pas de faire plaisir à ses nouveaux supporters.

Alors qu’il est apparu au Bourget avec un tee-shirt estampillé « ICI C’EST PARIS », le sextuple ballon d’or a fait un détour par le Parc des Princes et n’a pas manqué de prendre le temps de saluer ses fans. L’occasion pour lui de découvrir son nouveau jardin. Signature et annonce officielle imminente pour le PSG ? Affaire à suivre…

🔴🔵 Lionel Messi est arrivé au Parc des Princes et est venu saluer les supporters présents sur place.

Messi est arrivé au Parc des Princes !

Après-midi marathon pour Lionel Messi. Le futur joueur du Paris Saint-Germain qui a atterri et passé sa visite médicale cet après-midi ne manque pas de faire plaisir à ses nouveaux supporters. Alors qu’il est apparu au Bourget avec un tee-shirt estampillé « ICI C’EST PARIS », le sextuple ballon d’or a fait un détour par le Parc des Princes et n’a pas manqué de prendre le temps de saluer ses fans. Signature et annonce officielle imminente pour le PSG ?