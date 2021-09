PSG : Messi est dans le groupe pour City, Verratti aussi

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Ce sera l'affiche de la 2e journée de Ligue des champions, et Lionel Messi ne va pas la rater. Forfait lors des deux dernières journées de L1, l'Argentin figure bien dans le groupe convoqué par Mauricio Pochettino pour le choc de mardi soir (21h) entre le PSG et Manchester City. Touché au genou gauche, l'ancien joueur du Barça s'était entraîné ce matin, tout comme Marco Verratti, lui aussi de retour dans le groupe parisien. Touché à un genou en sélection, l'Italien n'a plus joué depuis le 5 septembre.