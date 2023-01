PSG : Messi est de retour à l'entraînement !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Comme attendu, Lionel Messi a fait son retour ce mercredi à l'entraînement au Paris Saint-Germain, un peu plus de deux semaines après le sacre de l'Argentine à la Coupe du monde 2022. La Pulga est arrivé tout souriant au Camp des Loges, comme on peut le voir sur la vidéo publiée par le club de la capitale sur ses réseaux sociaux. Welcome back Leo! ❤️💙✨ pic.twitter.com/djdWXq0V0K — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 4, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur