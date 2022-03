PSG : Messi est enragé, Mbappé donne des signes positifs avant le Real Madrid

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le PSG n’a pas rassuré. Samedi, les hommes de Mauricio Pochettino se sont inclinés à Nice (0-1) avant d’affronter le Real Madrid mercredi en 8e de finale retour de la Ligue des champions (21h). Si les vice-champions de France arriveront au Bernabeu nantis d’un but d’avance, ils ne donnent pas de signes très encourageants dès lors que Kylian Mbappé fait défaut comme c’était le cas à l’Allianz Riviera pour cause de suspension.

Au repos forcé depuis plus d’une semaine, l’attaquant du PSG (23 ans) semble déjà au top de sa forme en coulisses. Et très bien mentalement. « J’ai croisé Mbappé ce matin et il était très détendu », a fait savoir le journaliste Alvaro Jiménez sur l’antenne d’El Chiringuito hier soir.

Dans cette même émission, Jota Jordi a donné des nouvelles de Lionel Messi. Passé encore à côté de son match à Nice, l’attaquant argentin du PSG (34 ans) a un compte à régler avec le Real Madrid. « Messi veut scalper le Real Madrid », a révélé l’ancien joueur du FC Barcelone. Cela promet.

👊"MESSI le tendrá GANAS al REAL MADRID"



