PSG : Messi et Ancelotti ont glissé des conseils décisifs à Verratti

Marco Verratti (29 ans) est à l’honneur. Ce mardi, le milieu de terrain du PSG a été longuement interrogé par L’Équipe au sujet de plusieurs aspects de son jeu et de sa personnalité. L’occasion, par exemple, d’apprendre que Carlo Ancelotti a déjà essayé de le raisonner sur sa propension à vouloir toujours relancer le ballon proprement.

« C’est le problème que j’ai connu quasiment avec tous les coaches, sourit-il. Ancelotti, au début, me prenait à part et me disait : ‘Marco, s’il te plaît, quand t’es pris, ferme les yeux et tire dans le ballon le plus loin possible.’ Puis, plus tard, il m’a dit : ‘Bon, Marco, fais ce que tu veux car je sais que c’est ton jeu. Ou je te laisse sur le banc ou je te prends comme tu es, parce que tu ne changeras jamais.’ Mais moi, le plaisir, je le prends dans ma façon de voir le foot comme un sport collectif. »

Au sujet de ses statistiques faméliques face au but, Verratti a pris récemment conseil auprès de Lionel Messi. « La veille de mes deux buts, contre Reims (4-0, le 23 janvier), Messi m’a dit : “Demain, tu me promets, tu frappes et tu marques”. Il m’a dit ça parce qu’à l’entraînement, j’avais frappé une fois et marqué, a révélé le joueur italien du PSG. J’ai donc frappé et j’ai marqué. Oui, je sais frapper. Mais je suis comme ça. Que voulez-vous, on a tous des défauts. »

