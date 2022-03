PSG : Messi & Co ultra confiants, ils sont prêts à atomiser le Real Madrid devant Zidane !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Il y a bien longtemps, à une époque où il se vendait en millions d'exemplaires, France Football avait une chronique intitulée "N'en croyez pas un mot". L'idée était d'écrire sur le ton de l'humour des réflexions polémiques qui faisaient les affaires de certains clubs voire de tout le monde. Si l'hebdomadaire devenu mensuel a renoncé dès les années 80 à cette rubrique au prétexte que certains lecteurs ne comprenaient pas qu'elle était fausse, les médias espagnols n'ont pas le même genre de scrupules ! Eux sont prêts à dire tout et n'importe quoi pour aller dans le sens qui les arrange !

"Le vestiaire du PSG est persuadé qu'ils vont s'imposer au Bernabeu"

On le savait via les transferts, on le découvre en France avec les gros matches. Ainsi, le 8e de finale retour de Champions League entre le Real Madrid et le PSG voit tous les journalistes pro-Real Madrid s'engager sur la route de la polémique afin de créer l'ambiance la plus chaude possible mercredi soir au Bernabeu et favoriser ainsi la remontada. Et à ce petit jeu, personne n'est plus fort que ceux de la célèbre émission El Chiringuito !

Hier soir, le journaliste José Alvarez a ainsi lancé : "Le vestiaire du PSG est persuadé qu'ils vont s'imposer au Bernabeu". Même pas se qualifier, carrément s'imposer. Le tout devant Zinédine Zidane, qui sera présent en tribunes ! Une arrogance à laquelle on pourrait accoler le slogan "N'en croyez pas un mot" car s'il y a bien un club qui craint les remontadas et affiche du respect pour le Real Madrid, c'est Paris. Alvarez a peut-être surfé sur les propos de Neymar à l'encontre de son compatriote Ronaldo lors d'un live Twitch la semaine dernière. L'attaquant avait effectivement dit que le PSG allait humilier le Real mais c'était sur le ton de la plaisanterie. Hélas, ce n'est pas comme ça que José Alvarez a vendu son information hier...

