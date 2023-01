PSG : Messi et Cristiano Ronaldo ont mis une claque à Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le match de gala a bien eu lieu hier soir à Riyad, où le PSG s’est imposé contre Riyadh Season (5-4). Les quelque 60 000 spectateurs présents dans le stade du Roi-Fahd ont d’ailleurs probablement assisté à un événement historique : c’est probablement la dernière fois que Cristiano Ronaldo (37 ans) et Lionel Messi (35 ans) se défiaient avant leur retraite respective.

Dans ce match dans le match, les deux stars ont réussi à briller. Le Portugais a marqué deux buts, l’Argentin un. Les annales retiendront aussi que le PSG, qui étrennait pour l’occasion son quatrième maillot (noir et jaune), s’est imposé 5-4 au terme d’un match joué à un petit rythme mais spectaculaire : 9 réalisations, de Messi et Ronaldo, donc, de Marquinhos, Sergio Ramos ou encore Kylian Mbappé, une expulsion (Juan Bernat, 39e) et trois penalties, dont un raté par Neymar.

À l’applaudimètre, L'Équipe observe que CR7 et Messi ont été de loin les plus acclamées, même si on a aussi vu des spectatrices en burqa avec des masques de Neymar (30 ans) et Mbappé (24 ans). À chaque fois qu’ils sont apparus sur les écrans géants, les Ballons d’Or ont été chaleureusement salués... Sur l’une de ces séquences, CR7 a envoyé un baiser à la foule pour finir de la conquérir. Messi, dont le maillot argentin a la cote ici, a fait du Messi. Effacé, il s’est débridé en tombant dans les bras de Marcelo Gallardo, son compatriote, entraîneur de cette sélection saoudienne. Mbappé, lui, s’est tenu en retrait, comme s'il acceptait de laisser a vedette à ces deux légendes.