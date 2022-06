PSG : un ancien numéro 10 se voit à la table de Messi et Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

La légende des Pays-Bas est revenue sur sa belle carrière. Le numéro 10 oranje avait frôlé le Ballon d’Or en 2010. Après une saison où il a mené l’Inter vers un triplé Calcio-Coupe d’Italie-Ligue des Champions, et les Pays-Bas vers une finale de Coupe du Monde, le Batave a, un temps, été sur le toit de la planète foot.

À la table de Messi et Ronaldo ?

À 38 ans, pas sûr que Sneijder en soit définitivement descendu : « J’aurais pu devenir comme Messi ou Cristiano Ronaldo. Je n'en avais juste pas envie. J'ai apprécié ma vie, j'ai peut-être bu un verre de vin au dîner. Leo et Cristiano sont différents, ils ont fait beaucoup de sacrifices et ça me semble bien. Ma carrière, cependant a été incroyable » a déclaré l’ancien milieu offensif.

Por cierto, los 38 años que hoy cumple Sneijder pueden ser los pero llevados por un ex futbolista en tiempo pic.twitter.com/Kw1Ily3sSP — Manu Heredia (@ManuHeredia21) June 9, 2022

Au même âge, Cristiano Ronaldo est titulaire à Manchester United. Même s’il est compliqué de savoir s’il avait le même potentiel que les deux extraterrestres, l’hygiène de vie de Wesley Sneijder a indéniablement coûté cher à sa carrière.

Pour résumer Dans un entretien accordé au journaliste italien Gianluca Di Marzio, l’ancien meneur de jeu de l’Inter Milan Wesley Sneijder a estimé qu’il aurait pu atteindre le niveau de Messi et Ronaldo. "Je n'en avais juste pas envie. J'ai apprécié ma vie" s'est-il justifié.

