PSG : Messi et Cristiano Ronaldo se livrent une dernière bataille historique, la fin sifflée lundi ?

Lionel Messi (34 ans) serait en route pour rafler son septième Ballon d’Or. Aux dernières nouvelles, son entourage serait déjà au courant que l’attaquant argentin du PSG sera l’élu demain soir par France Football.

En attendant, Cristiano Ronaldo (36 ans) ronge son frein en silence. Selon Pascal Ferré, l’attaquant portugais de Manchester United aurait encore une obsession avant la fin de sa carrière sportive : dépasser Messi au nombre de Ballons d’Or remportés, lui qui en totalise cinq.

« Cristiano Ronaldo a une seule ambition, c’est de terminer sa carrière avec plus de Ballons d’Or que Lionel Messi, a déclaré le rédacteur en chef de France Football. Et je le sais parce que c’est lui qui me l’a dit. »

