PSG : Messi et Di Maria pourraient retrouver Mbappé à Paris en 2024 !

Après Angel Di Maria à l'été 2022, Lionel Messi lors de cette intersaison, Kylian Mbappé devrait à son tour quitter le PSG en juin prochain. Et pourtant, les trois joueurs ont de bonnes chances de se retrouver dans la capitale en 2024. Pas sous le maillot parisien, on l'aura compris, mais pour participer aux Jeux Olympiques ! On sait que c'est le rêve du natif de Bondy et que Thierry Henry est prêt à l'accueillir chez les Bleuets pour cette aventure hors du commun. Il restera à Mbappé à se mettre d'accord avec le Real Madrid, le PSG ou celui avec lequel il sera sous contrat pour pouvoir prendre part à l'épreuve foot des JO qui le rendra indisponible en club pour le mois d'août.

Mascherano ouvre la porte à Messi et Di Maria pour les JO

Face à lui, il pourrait retrouver deux anciens coéquipiers qui ont été autant de bourreaux en finale de la Coupe du monde 2022. En effet, le sélectionneur des Espoirs argentins, Javier Mascherano, a ouvert en grand la porte à Lionel Messi et Angel Di Maria, qui ont déjà décroché l'or en 2008 : "En cas de qualification, ce serait clairement une fierté pour nous de pouvoir avoir deux champions du monde. Il y a des joueurs qui ont mérité de décider de certaines choses. Et clairement, Leo et Angel en font partie".

