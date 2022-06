PSG : Messi et Mbappé croient encore plus que jamais à l’arrivée de Zidane !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

Plus de dix jours après la hype suscitée par ses déclarations au sujet d’une arrivée imminente de Zinédine Zidane au PSG, Daniel Riolo n’a toujours pas désarmé. Hier soir, le polémiste a enfoncé le clou en réaffirmant que les dirigeants qataris étaient toujours sur les rangs pour recruter l’ancien coach du Real Madrid.

Mieux, plusieurs hommes influents du PSG, notamment des joueurs majeurs du vestiaire parisien, pousseraient fort en coulisses pour faire signer Zidane. Kylian Mbappé ferait assez clairement partie de ceux-ci, le dossier n’étant pas réglé puisque Nasser Al-Khelaïfi se trouverait actuellement à Doha.

« Aujourd’hui, il y a des gens qui travaillent pour l’arrivée de Zidane, a-t-il affirmé sur RMC Sport. Des joueurs extrêmement importants du PSG, de ceux qui sont restés alors qu’on ne pensait pas qu’ils allaient rester, sont persuadés que Zidane sera leur entraîneur. Soit on ne leur a pas encore dit, auquel cas ils vont être très déçus. On parle des stars de l’équipe : pour eux, c’est Zidane. Soit l’échec de QSI n’a pas encore été acté et ce sera alors le plan B. Les Bleus ? J’avoue que j’ai du mal à comprendre. Zidane pourrait très bien faire une année avec le PSG et les prendre en juin... »

🗣️💬 @DanielRiolo : "A l'heure où on se parle, il y a des gens qui travaillent encore pour l'arrivée de Zidane. Et, il y a des joueurs extrêmement importants au PSG qui sont persuadés que Zidane sera leur entraîneur" pic.twitter.com/FNraPngCbJ — After Foot RMC (@AfterRMC) June 19, 2022

Pour résumer Alors que le PSG semble inexorablement se rapprocher de Christophe Galtier pour succéder à Mauricio Pochettino, plusieurs joueurs majeurs dont Kylian Mbappé croient encore à l’arrivée de Zinédine Zidane sur le banc de touche.

Bastien Aubert

Rédacteur