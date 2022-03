PSG : Messi et Neymar critiqués par leurs coéquipiers, al-Khelaïfi qui tacle ses joueurs, les ultras prêts à dégoupiller... ça va être chaud contre les Girondins !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Quatre jours après l'invraisemblable défaite 1-3 au Bernabeu, les joueurs du PSG vont refouler les terrains. Ce sera face aux Girondins de Bordeaux, dans un Parc des Princes qui va gronder. Le communiqué du CUP laisse peu de place au doute, lui qui réclame la tête de Nasser al-Khelaïfi. Les actions menées à l'intérieur et à l'extérieur du stade pourraient être fortes. L'Equipe explique qu'il y a deux courants au sein du groupe ultra, l'un d'entre eux optant pour des manifestations virulentes (car des joueurs encerclé, par exemple), quitte à risquer une suspension ou à voir ses privilèges sauter...

Messi a les oreilles qui sifflent !

Par ailleurs, le quotidien sportif annonce que Lionel Messi et Neymar sont dans le viseur de certains de leurs partenaires : "Lionel Messi a les oreilles qui sifflent lors du retour à Paris après Real Madrid-PSG. Alors que certains passe-droits et sa toute-puissance sur beaucoup de décisions (notamment la durée des vacances cet hiver) ont été acceptées, le septuple Ballon d'Or était attendu. Et il a déçu. La légèreté apparente de Neymar et ses posts Instagram ces dernières heures n'ont, en outre, pas été du goût de tout le monde".

Notamment de Nasser al-Khelaïfi. Le président parisien, qui a piqué une grosse colère dans les couloirs du Bernabeu mercredi soir, n'est toujours pas redescendu. Après les arbitres du 8e de finale retour de C1, sa colère visera désormais ses joueurs, placés dans un trop grand confort. Alors que les ultras réclament son départ, le Qatari va-t-il enfin se décider à se montrer sévère avec ses joueurs ?

