PSG : Messi et Neymar, deux boulets pour Mbappé ?

L’arbitrage a eu beau avoir été polémique soir entre le PSG et le SCO d’Angers (2-1), la prestation lumineuse de Kylian Mbappé n’est pas en cause. L’attaquant de 22 ans surfe sur sa bonne dynamique et a encore été le meilleur Parisien hier soir en inscrivant un but et en distillant une passe décisive. L’Équipe laisse entendre que le fait d’avoir vidé son sac dans les médias sur son mercato douloureux l’a libéré d’un poids très gênant.

« Ceux qui le croisent depuis qu’il a posé des mots sur ce qu’il a vécu le trouvent souriant, épanoui, comme libéré. Le staff des Bleus l’a, lui aussi, noté, en Italie. Et dans les faits, cela se voit, rappelle le quotidien sportif. En trois matches, Mbappé a donc fait imploser la Belgique (1 but, 1 passe décisive), s’est sorti de son brouillon espagnol en finale de la Ligue des nations en marquant le but victorieux (2-1) et a offert hier à Paris sa 9e victoire en 10 matches cette saison.

Au-delà de ses interviews accordées à L’Équipe et RMC Sport, Mbappé semble bénéficier des absences conjuguées de Neymar et Lionel Messi pour cause de trêve internationale. « En l’absence de Messi et Neymar, Mbappé se savait attendu et ce n’était pas pour lui déplaire, poursuivent nos confrères. Sans les deux stars, Mbappé est sûr d’être concerné par les circuits de passes et d’incarner la menace offensive. Il a été longtemps hier la seule éclaircie d’une animation offensive déprimante. »

