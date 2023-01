PSG : Messi et Neymar toujours en guerre avec les Ultras parisiens ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Ne les cherchez pas, sur vos écrans ou en photos, vous ne les trouverez pas. Jamais, deux des trois stars du PSG, en l'occurrence Lionel Messi et Neymar Jr, ne prennent le temps, au terme des rencontres disputées au Parc des Princes, d'aller saluer les Ultras parisiens. Des mois que ça dure et notamment depuis le mois de mars dernier, lorsque le PSG s'effondre en Ligue des Champions sur la pelouse du Bernabeu face au Real Madrid avec une défaite 3-1.

Dans la foulée, et la réception de Bordeaux au Parc, l'Argentin et le Brésilien, au contraire de Kylian Mbappé, sont pris en grippe et hués par certains spectateurs de l'enceinte parisienne. Les deux hommes, on l'imagine, n'ont rien oublié et ne saluent donc plus La Tribune Auteuil, là où règne le Commando Ultras Paris.

Problème, Lionel Messi, qui est en passe de prolonger son contrat à Paris, va-t-il longtemps continuer à bouder ? Et les Ultras vont-ils longtemps accepter son manque de communication avec eux ? Réponses dans les prochaines semaines.