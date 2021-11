PSG : Messi et Paredes loin de Paris, Leonardo pique une grosse colère

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

C'est la tradition. Plusieurs fois par saison, les internationaux quittent leurs clubs respectifs et s'en vont rejoindre leurs sélections. Au PSG, on y est désormais habitué, tant le nombre de grands joueurs afflue. C'est ainsi, et ce moment-même, le cas pour Lionel Messi et Leandro Paredes, attendus par leur sélectionneur pour permettre aux Argentins de se qualifier pour la prochaine Coupe du monde.

Problème, qui n'a échappé à personne, les deux hommes sont blessés. Et de toute évidence, Leonardo n'a pas du tout apprécié de les voir s'envoler aujourd'hui pour plusieurs milliers de kilomètres. Ainsi, selon Le Parisien, Leonardo a tout simplement saisi la FIFA, mais sans succès.

"Nous ne sommes pas d’accord pour laisser partir en sélection un joueur qui, pour nous, n’est pas en condition physique ou qui se trouve en phase de réhabilitation, déclare au quotidien régional, le directeur sportif. Ce n’est pas logique, et ce type de situations mérite qu’on définisse un véritable règlement avec la FIFA."