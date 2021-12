PSG : Messi et Ramos, l'inquiétude grandit avant le RC Lens

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Demain soir samedi, à 21 heures, le PSG passera un énième test en Ligue 1 sur la pelouse du RC Lens. Et si les Sang et Or marquent actuellement le pas, nul doute que Pochettino et ses hommes devront sortir un gros match afin de ramener des points de Bollaert.

Mission rendue plus facile par la kyrielle de stars dont dispose l'équipe parisienne. Avec, au premier rang, un certain Lionel Messi, tout juste auréolé de son septième Ballon d'or. Problème, la Pulga n'est pas (encore) au rendez-vous avec le PSG. Avec une seule réalisation en championnat et quelques matches sans saveur.

Messi ne trouve plus la mire

Autre statistique, qui pourrait fortement inquiéter s'il ne s'agissait pas du génie argentin, sur 30 frappes tentées depuis la reprise du championnat, au mois d'août, Messi n’a trouvé les filets qu'à une seule reprise ! C'était face au FC Nantes (3-1) et on imagine bien que le RC Lens n'a aucune intention d'être la seconde formation de L1 à encaisser un but du prodige.

Dernier nœud d'inquiétude pour l'ancien crack du FC Barcelone : jamais ou presque dans sa carrière il n'avait aussi peu marqué après 8 matches de championnat. Il s'agit ni plus ni moins de son plus faible total dans un championnat à ce stade de la compétition depuis 2005/06 (1). De son côté, Sergio Ramos ne s'est pas entraîné ce matin et inquiète de nouveau...

