PSG : Messi fait une dernière promesse qui annonce du lourd la saison prochaine

On n’arrête plus Lionel Messi (34 ans). Inspiré et influent lors de la Finalissima face à l’Italie (3-0) avec notamment deux passes décisives, « la Pulga » a inscrit un quintuplé en amical hier face à l’Estonie à Pampelune (5-0), dont un penalty d’entrée de rencontre (9e), trois buts du gauche (45e, 47e, 76e) et un du pied droit (71e).

L’attaquant du PSG porte son total international à 86 réalisations. C’est son deuxième exploit de ce type après ses cinq buts face au Bayer Leverkusen en Ligue des champions (7-1, en mars 2012), mais la première fois qu’un international argentin réussit une telle performance en 80 ans d’histoire ! Avant de prendre quelques jours de repos bien mérités pour préparer la saison prochaine, le crack du PSG s’est livré et prendra enfin du repos avant 2022-2023.

« Nous ne pouvions pas mieux terminer la saison, a-t-il affirmé sur son compte Instagram. Nous avons gagné la Finalissima et aujourd’hui nous avons gagné quelques minutes en préparant le Mondial. Grâce une nouvelle fois à tous ceux qui viennent au stade et aux supporters qui nous suivent à distance. Nous allons nous reposer quelques jours et nous reviendrons très bientôt. Abrazos à tous ! »

Bastien Aubert

Rédacteur