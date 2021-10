PSG : Messi fait une faveur à Neymar et Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Dans une interview accordée au magazine France Football, la star du Paris Saint-Germain, Lionel Messi, a évoqué le Ballon d'Or 2021, dont les 30 nommés ont été dévoilés ce vendredi. Le lauréat de 2019 a notamment confié qu'il voterait pour Neymar et Kylian Mbappé, ses deux coéquipiers du PSG.

"J'ai deux joueurs dans mon équipe pour lesquels je voterai facilement : Neymar et Kylian Mbappé. Après, il y a des joueurs au niveau individuel qui ont fait une grosse saison, comme Robert Lewandowski. Karim Benzema aussi a fait une grande année au niveau individuel. C'est difficile à dire car ce que tu as fait au niveau collectif compte beaucoup pour le Ballon d'Or. Dernièrement, les titres ont beaucoup de poids. Les années précédentes, on cherchait plus le meilleur joueur de l'année", a lâché l'attaquant argentin, qui fait partie des grands favoris à sa propre succession.

Here are the other 10 nominees for the Men’s #ballondor pic.twitter.com/auEMazmpEy — France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021