PSG : Messi fête son anniversaire en couple, Antonella prend la pose

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Lionel Messi récupère de sa longue et difficile saison au PSG en prenant du bon temps avec sa femme et quelques-uns de ses couples d’amis au bord de la piscine à Ibiza. Pour fêter son anniversaire, l’attaquant du PSG s’est mis sur son 31 auprès de ses amis et anciens coéquipiers au FC Barcelone, Luis Suarez et Cesc Fabregas. Pour immortaliser la soirée des 35 ans de La Pulga, les couples ont décidé de faire une séance photo lors du coucher de soleil.

Sur ces clichés postés sur Instagram par sa femme, Lionel Messi, coincé sur la bordure gauche de la photo, a l’air aussi gêné et impliqué que sur les pelouses de Ligue 1 cette saison. Contrairement à ses amis et à leurs femmes qui eux se prêtent tous et tous aux jeu, sourire aux lèvres. En espérant que l’Argentin montre un peu plus d’envie pour ses prochains matchs avec le PSG.

Pour résumer À Ibiza pour les vacances, Lionel Messi a fêté ses 35 ans avec Antonella Roccuzzo et en compagnie de ses amis, dont Luis Suarez et Cesc Fabregas, et de leurs femmes. Sur les clichés postés par sa femme, l'Argentin a l'air autant à l'aise que la saison passée au PSG.

Adrien Deschepper

Rédacteur