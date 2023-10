PSG : Messi flambe, Neymar fauché par une blessure dont les images sont terrifiantes !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Neymar a encore été fauché en plein vol. Cette nuit, lors de la défaite du Brésil contre l’Uruguay de Marcelo Bielsa (0-2), le joueur de 31 ans s’est écroulé après un contact qui semblait plus ou moins anodin et ne s’est jamais relevé. Incapable de tenir sur ses deux jambes, il a été évacué sur une civière. Selon les premiers échos, l’ancien crack du PSG aurait été victime d’une grosse entorse à la cheville mais le verdict pourrait être plus grave après les premiers examens.

« Encore trop tôt pour savoir s’il y a une lésion des ligaments »

« Cela peut être une entorse importante, confirme le médecin du Brésil Rodrigo Lasmar. Nous allons faire tous les examens nécessaires. Ces prochaines 24h seront importantes pour voir comment répond la cheville. Il est encore trop tôt pour savoir s’il y a une lésion des ligaments. Nous restons calmes. » De son côté, Lionel Messi (36 ans) a connu plus de joie en inscrivant un doublé avec l’Argentine contre le Pérou (2-0).

Neymar sérieusement touché au genou gauche !! Ça sent très mauvais pour le numéro 10 do Brasil #URUBRE pic.twitter.com/boKieNpTaE — Eric Frosio (@froz91) October 18, 2023

