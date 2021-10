PSG : Neymar, Verratti, Messi et Icardi, Pochettino met les choses au clair avant Leipzig !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

L’absence de Neymar

« La priorité est toujours la santé des joueurs, Neymar a un petit problème et on espère que cela sera réglé dans quelques jours. »

La situation personnelle d’Icardi

« Mauro Icardi a un problème personnel, il ne s'est pas entraîné aujourd’hui. Il sera dans la liste de demain et on verra ce soir quand il arrivera »

La hiérarchie des coups de pieds arrêtés

« Il n'y a pas de hiérarchie pour les coups de pieds arrêtés, c'est naturel pour nous. On est assez matures pour comprendre qu'on parle des meilleurs joueurs du monde, ils sont capables de communiquer, on n'a pas besoin de prendre une décision de l’extérieur. »

Remplacer les stars en cours de match

« On parle des meilleurs joueurs du monde, pourquoi les remplacer ? »

L’opposition face à Leipzig

« On a besoin de gagner, comme Leipzig, c'est une très belle équipe avec des joueurs de qualité. Ce sera un match difficile. L'important sera la bonne utilisation du ballon. La possession sera importante.»

L’intégration de Messi

« Messi peut briller à lui tout seul, ici et en équipe nationale. Les choses se font de plus en plus naturellement avec lui. Il commence à se sentir de mieux en mieux pour performer. »

La concurrence Navas - Donnarumma

« Je n'ai pas encore décidé qui va jouer. En fait, j'ai déjà décidé mais je n'ai pas encore communiqué ma décision pour dire la vérité. »

Le positionnement de Verratti

« Depuis notre arrivée, on a positionné Verratti dans plusieurs positions. A chaque fois la question du positionnement de Verratti revient. Avec le temps et en échangeant avec lui, on sait que c'est un joueur qui peut évoluer dans la position qu’il avait contre City. On espère avoir toujours avoir Marco sur le terrain. »

Son influence sur le jeu de son équipe

« Je crois qu'il y a une idée, une méthodologie et une façon de travailler très claires. Je peux comprendre que mes méthodes soient invisibles pour certains. Il y a une complexité qui peut mettre plus de temps à se mettre en place. Ça peut mettre du temps avant de gagner et se mettre réellement en place. Pour rappel, Sir Alex Ferguson a mis des années avant de gagner ses premiers trophées. Un jour on écrira un livre pour raconter tout ça. » (Rires).

🎙 Conférence de presse de Mauricio Pochettino et Presnel Kimpembe avant Paris Saint-Germain v RB Leipzig 🔴🔵 https://t.co/vCSXc6hXpx — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 18, 2021