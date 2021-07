PSG : Messi, la Ligue des Champions, le Ballon d'Or... Mbappé et Neymar se lâchent comme jamais

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Kylian Mbappé et Neymar se sont confiés dans une interview croisée accordée au magazine officiel du Paris Saint-Germain. Les deux superstars ont tous deux évoqué leur rêve de remporter la Ligue des Champions avec le PSG.

Leur rêve

Neymar : "Mon plus grand rêve avec le Paris Saint-Germain est de remporter la Ligue des Champions et avec l’équipe du Brésil, je rêve de gagner la Coupe du Monde. Et toi Kylian, c’est la Ligue des Champions, non ? Pourquoi pas une autre Coupe du monde ? Non, la prochaine est pour moi."

Mbappé : "Mon plus grand rêve serait de gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, ce serait formidable. Mais remporter une autre Coupe du Monde, ce serait très bien aussi !"

Le Ballon d'Or

Mbappé : "Une rivalité entre nous pour le Ballon d’Or ? Non. Neymar est le mieux placé pour en parler, il a joué en club avec Messi et je pense qu’il n’y a jamais eu de problème entre eux. Pour les grands joueurs, il est facile de jouer ensemble. Le plus important sera toujours d’aider l’équipe et que le Paris Saint-Germain gagne. Si un jour, le Paris Saint-Germain gagne et que Neymar est le joueur qui aura le plus brillé et mérité le ballon d’or, il remportera ce trophée, c’est aussi simple que cela. Et si c’est moi qui brille le plus, c’est moi qui le gagnerai. Voilà ! On ne va pas se fritter entre nous pour ça. Je le répète, le plus important, c’est le Paris Saint-Germain. On porte le même maillot et on s’apprécie beaucoup. Nous sommes amis. Et c’est encore plus facile de jouer avec un ami, surtout quand il est un grand joueur."

Neymar : "Je suis entièrement d’accord avec ce que tu dis. Nous sommes deux grands joueurs qui évoluent dans la même équipe. Ce qui signifie une chose fondamentale: nous sommes du même côté."

