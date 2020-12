PSG : Messi, Mbappé, absents, Neymar, Tuchel répond presque à tout

Thomas Tuchel est revenu, ce jour, sur les différents sujets d'actualité de son équipe. Tout d'abord au sujet de l'infirmerie et des joueurs qui seront absents contre Montpellier, match prévu demain à 21 heures. "Sarabia, Icardi et Bernat sont forfaits face au MHSC. Il y aura une évaluation après l'entraînement pour Draxler. Quant à Verratti, on ne peut prendre trop de risque, il va peut-être rester à la maison. On l'a utilisé au maximum, c'est le moment pour le laisser à Paris, qu'il continue son travail et soit un joueur clé mardi."

L'occasion, également, de revenir sur les absences récentes d'Angel Di Maria, sur le banc face à Manchester United. "C'est un choix seulement sportif et tactique que de le laisser sur le banc de touche. Rien de plus. On a choisi des attaquants cherchant la profondeur, il fallait qu'on attaque dans le dos de la défense. J'ai donc opté pour la force physique de Kean. Ce qui m'a rendu malheureux car Angel donne entière satisfaction. Il peut aussi jouer en numéro 8 dans notre milieu de terrain, ce qu'il a fait au Real Madrid. Mais ce pourrait être une possibilité en effet."

Est ensuite venu le débat sur les propos de Neymar, ce dernier souhaitant évoluer aux côtés de Messi dans un avenir assez proche." Ah non, je ne parle pas de ça ! J'ai trop de respect pour le FC Barcelone. Et j'en ai pas plus parlé avec Neymar depuis." Quant à la relative méforme de Mbappé, Tuchel s'est montré assez clair. "On va prendre des décisions au sujet de Kylian en vue du match de mardi prochain en Ligue des Champions. Jouera, jouera pas ? Je suis calme à son sujet. Il a fait un très bon match à Manchester. Il a fait beaucoup de sprints offensifs et défensifs. Il y a plusieurs possibilités, mais il ne faut pas oublier mardi. On peut faire quelques changements."