PSG : Messi, Mbappé et Neymar en liberté conditionnelle avant le FC Nantes !

Les enseignements de la tournée du PSG au Japon sont très clairs : les stars sont en forme. S’il est encore difficile d’avoir trop de certitudes, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar ont affiché de belles promesses en Asie. Les trois joueurs sont apparus en jambes et tranchants.

Au-delà des buts qu’ils ont pu inscrire (deux chacun), ils ont impressionné par leur vivacité et l’intensité affichée, notamment l’Argentin. Revenu plus tôt à l’entraînement, comme Neymar, Messi semble avoir retrouvé son coup de reins. Une limite apparaît toutefois dans leur présence dans le onze du PSG, déséquilibré par leur manque de repli défensif.

« Toute l’idée est de trouver une compensation. En positionnant Messi en 10, Galtier veut lui offrir la liberté pour s’exprimer. Le problème au PSG est qu’il n’y a pas que Messi, il y a aussi Neymar et Mbappé, confie Alain Giresse dans L’Équipe. Pour moi, ils sont en liberté conditionnelle, c’est-à-dire qu’ils sont libres de faire ce qu’ils veulent à condition de faire des différences. S’ils n’en font pas, ils font courir trop de risques à l’équipe. »

