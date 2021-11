PSG : Messi, Mbappé, Pochettino… une légende anglaise tire à vue sur les Parisiens

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

On s'y attendait et ça n'a pas loupé. Comme il a pris les vagues offensives de Manchester City en pleine tête hier soir, le PSG a droit aujourd'hui à un déluge de critiques, virulentes de façon proportionnelle aux espoirs placés en lui par son recrutement stratosphérique. Le club de la capitale veut rêver plus grand, il a droit à des remarques acerbes quand la déception est au rendez-vous. Celle de l'ancien défenseur de Liverpool (1996-2013) Jamie Carragher sur Paramount+ en fait partie…

"Jamais le PSG ne gagnera la Champions League avec Lionel Messi, il est en promenade ! Parmi les quatre clubs qui croient pouvoir remporter la C1, pas une n'a de passager dans son équipe. Le PSG, lui, en a trois. Dans ces conditions, il est impossible de s'imposer dans cette compétition. Ça me frustre plus de voir Mbappé comme ça que les autres. Messi, qui a 34 ans, on peut le comprendre. Mais Mbappé a 22 ans. Il devrait courir partout pour aider ses coéquipiers. Marcher comme ils le font sur le terrain, je ne comprends pas. Pochettino doit partir. S'il a l'opportunité d'aller à Manchester United, je serais à sa place, je partirais dès demain. Et tout ça à cause de ses trois stars."

