PSG : Messi montre déjà les muscles devant Galtier

Lundi, la célèbre émission espagnole El Chiringuito a assuré que Lionel Messi avait pris contact avec Xavi pour lui signifier son intention de revenir au FC Barcelone cet été. C'est peut-être vrai mais ce qui est sûr, c'est que l'Argentin n'a pas laissé transparaître une quelconque envie de quitter le PSG. Au contraire, même, puisqu'il a repris l'entraînement hier alors qu'il était attendu lundi prochain, en même temps que Kylian Mbappé !

Et pour cette première séance, La Pulga a affiché une forme resplendissante. On avait déjà pu voir à travers les clichés volés de ses vacances qu'il n'est pas du genre à abuser des bonnes choses comme Neymar. Lui a gardé la ligne et c'est donc presque opérationnel qu'il entame la présaison. S'il reste à Paris, le PSG pourrait voir le vrai visage de Lionel Messi après une première saison très décevante.

Pour résumer Le nouvel entraîneur du PSG, Christophe Galtier, a tenu un discours fédérateur et ambitieux à l'entame de cette nouvelle saison. Lionel Messi est allé dans son sens en reprenant plus tôt et en affichant une grosse motivation.

