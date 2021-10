PSG : Messi, Neymar, Di Maria... des petites sauteries font jaser en interne

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Si le PSG a vu sa série d’invincibilité en L1 s’arrêter (15 matches) hier à Rennes (0-2), c’est aussi lié à des défaillances individuelles. Neymar en premier lieu. Depuis le début de la saison, l’attaquant brésilien n’est que l’ombre de lui-même. Deux chiffres illustrent ses carences du moment : sur ses 41 derniers tirs tentés, Ney n'en a converti que deux.

Encore plus spectaculaire : en 2021, l’intéressé n'a inscrit que 3 buts dans le jeu avec le PSG. Des statistiques saisissantes ! « Certaines voix s'étaient élevées au club au printemps pour s'étonner de la durée - quatre ans - de la prolongation du joueur (payé 30 M€ net annuel). Six mois plus tard, ce débat n'a jamais semblé autant d'actualité », rappelle L’Équipe.

Le concert de Camilo fait parler

Le quotidien sportif met également le doigt sur le fait que le PSG dans son ensemble a manqué de ressort pour réagir face à un Stade Rennais qui comptait pourtant deux jours de repos en moins pour préparer le match. « La conséquence d’une semaine où les Parisiens se sont offerts quelques longues soirées. Cette hypothèse faisait hier soir partie des discussions en interne », glissent nos confrères.

Et RMC Sport de rappeler que Neymar était absent vendredi à La Cigale pour assister au concert de Camilo, un chanteur colombien très populaire. Lionel Messi, accompagné d’Antonela Roccuzzo, était en revanche bien présent avec Leandro Paredes et Angel Di Maria. Mauro Icardi, avec Wanda Nara, et Keylor Navas ont complété une délégation du PSG très attendue à la sortie...

Les échauffourées qui ont éclatés autour du stade contraignent les joueurs du PSG à rester confinés dans le parking du Roazhon Park.

Un joueur rennnais qui, lui, avait réussi à sortir de l’enceinte a dû se cacher pour éviter d’être pris à partie. #SRFCPSG — Saber Desfarges (@SaberDesfa) October 3, 2021