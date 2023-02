PSG : Messi, Neymar et Marquinhos en cabale contre Luis Campos ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Si ce n'est pas une crise, ça y ressemble. Le PSG reste sur trois défaites et cela jase en interne, autour des frasques de Neymar, de l'avenir de plus en plus incertain de Christophe Galtier, de celui de Lionel Messi, mais aussi de Luis Campos.

Selon L'Equipe, le Portugais est dans le viseur de plusieurs cadres qui lui reprocheraient son Mercato. L'été dernier, Fabian Ruiz, Vitinha, Carlos Soker, Hugo Ekitike et Renato Sanches avaient débarqué dans la capitale et les satisfactions sont rares. Neymar et Marquinhos seraient à la tête de cette fronde contre Campos mais Presnel Kimpembe ou encore Lionel Messi partageraient leur avis.