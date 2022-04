PSG : Messi, Neymar et Mbappé n’ont pas convaincu Daniel Riolo à Clermont

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé prolongé, un véritable espoir ?

Le PSG n’a désormais plus rien à jouer cette saison hormis le Championnat de France. Éliminés par le Real Madrid en Ligue des Champions et par Nice en Coupe de France, les joueurs du club de la capitale ont largement gagné à Clermont et on fait un pas de plus vers le titre.

Cependant, Daniel Riolo n’a pas semblé emballé par cette victoire des hommes de Pochettino : « Sur Twitter les touristes du PSG se pâment devant un score de tennis face à Clermont quand la saison est terminée… quelle honte quelle ignorance… bientôt ils diront que battre Lorient ou le Réal c’est pareil… la bêtise autorise tout ! » a écrit le journaliste sur son compte twitter.

Pour résumer Le PSG s’est largement imposé à Clermont (6-1), lors de la 31ème journée de Ligue 1. Malgré ça, Daniel Riolo n’a pas été convaincu par le match de Messi, Neymar et Mbappé. Sur Twitter, le journaliste RMC a réagit à la victoire parisienne.

Adam Duarte

Rédacteur