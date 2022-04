PSG : Messi, Neymar, le Clasico face à l'OM... Mbappé avait des choses à dire

Zapping But! Football Club PSG : Lukaku une opportunité XXL pour Paris !

Sur la victoire face à Clermont

« On est contents. On a pris beaucoup de plaisir. Je pense qu'on en a donné aussi. On continue notre route vers ce dixième titre. Il n'est plus très loin et on est très satisfait ».

Sur son entente qui prend avec Messi et Neymar

« C'est dommage que ça n'arrive que maintenant. Maintenant il y a pas mal de situations qui font qu'on a été pas mal retardés mais on sent qu'on est trois joueurs de qualité qui essaient d'aider l'équipe au maximum et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. La vie est comme ça. Parfois tu gagnes. Parfois tu perds. C'est passé maintenant... On a une douleur qui est toujours présente mais on doit toujours positiver, montrer qu'on est un grand club, une grande équipe et qu'on a envie d'avancer... »

Sur sa forme du moment

« La meilleure forme de ma carrière ? Je suis pas trop mal (sourire) »

Sur sa volonté de continuer avec Messi et Neymar

« J'ai déjà répondu. Neymar et Messi sont là depuis juillet. Cela m'a laissé du temps. Je les ai vu beaucoup de fois mais j'ai déjà répondu... »

L'OM le dernier gros défi de la saison ?

« Non, on est toujours attendu ! On va gagner contre Marseille, contre Angers et on va être champion. Et en étant champion si on perd contre Lens à domicile, vous allez nous demander ce qu'on a fait... On va continuer jusqu'à la dernière journée, jusqu'aux vacances, jusqu'à ce que la saison se termine. On va essayer de prendre du plaisir et d'en donner ».

Son message aux supporters

« Ce match est toujours attendu. Par nous, par les supporters... Ce que j'ai envie de dire aux supporters. On aimerait qu'il soit toujours avec nous. On comprend leur déception. S'ils sont avec nous, ce sera magnifique. S'ils ne sont pas avec nous, on fera notre travail. On est payé pour ça et contents de venir jouer un Clasico ».

Kylian Mbappé lance le Clasico face à l'OM Homme du match lors de Clermont - PSG (1-6), Kylian Mbappé a balayé de nombreux sujets sur Canal+ à l'issue de la rencontre. L'attaquant est déjà focalisé sur le Clasico qu'il espère gagner face à l'OM. Son avenir est toujours aussi flou.

