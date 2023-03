PSG : Messi, Neymar, Mbappé, Galtier, la C1, Platini lâche ses vérités

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Le cas Galtier

"Galtier est un très bon entraîneur, il a eu des résultats partout où il est passé. Je pense qu’il est respecté par les joueurs même si je ne suis pas dans le vestiaire. De toute façon, les joueurs respectent toujours les entraîneurs(...) On accuse l’entraîneur parce qu’un joueur a loupé un but. Le Paris Saint-Germain a changé tous les joueurs, ils n’ont pas gagné. Ils ont changé tous les entraîneurs, ils n’ont pas gagné."

La Ligue des Champions

"Le PSG veut la gagner mais tout le monde veut la gagner. C’est magnifique de voir jouer le Paris Saint-Germain. Après tu joues un match de coupe d’Europe, tu joues contre le Real qui est un très très grand d’Europe et ça se passe mal, tu joues le Bayern, qui est un très très grand d’Europe et ça se passe mal : c’est comme ça, c’est le football. Mais même à Barcelone, Neymar et Messi n’ont pas gagné tous les ans la coupe d’Europe."

Lionel Messi

"Quand il a le ballon il est très très bon. Ce qu’il fait avec un ballon il n’y en a pas beaucoup qu’ils le font. Il y a peut-être un peu Neymar et c’est tout. On a la chance d’avoir trois immenses joueurs dans le championnat de France ce qui est bien. Après c’est vrai qu’il y a une grande désillusion par rapport aux défaites en coupe d’Europe qui se succèdent pour le Paris Saint-Germain mais la coupe d’Europe c’est aléatoire, c’est difficile."