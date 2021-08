PSG : le onze de rêve de Mauricio Pochettino avec Lionel Messi

Zapping But! Football Club PSG : les meilleures déclarations de l'année 2020

Avec les arrivées de Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Georginio Wijnaldum, le PSG a réalisé un mercato estival de folie. Et Lionel Messi, libre de tout contrat depuis son départ du FC Barcelone, devrait être la cerise sur le gâteau. But Football Club vous propose de retrouver en images le onze possible de Mauricio Pochettino pour la saison 2021-2022.