PSG : Messi peut déjà entrer dans l’Histoire du club contre Leipzig

Neymar absent pour cause de douleur aux adducteurs, Mauricio Pochettino sera privé de son trio magique contre le RB Leipzig (21h). Si aucun souci ne vient chambouler ses projets, l’entraîneur du PSG pourra néanmoins aligner Lionel Messi et Kylian Mbappé. Reste à savoir dans quel schéma et avec qui à leurs côtés.

Si c’est en 4-3-3, L’Équipe estime que Julian Draxler apparaît comme la solution la plus logique pour suppléer Neymar couloir gauche. Au milieu, Marco Verratti et Idrissa Gueye sont partants. Derrière, Achraf Hakimi, Marquinhos et Presnel Kimpembe seront titulaires, sauf contretemps d’ici au coup d’envoi, accompagnés probablement de Nuno Mendes à gauche.

Enfin, dans le but, comme Keylor Navas est finalement opérationnel, la géopolitique du poste voudrait qu’il soit titulaire. Messi, lui, pourrait déjà entrer dans l’Histoire du PSG pendant la rencontre. Opta rappelle que l’Argentin a été impliqué dans 5 buts lors de ses 6 matches de Ligue des champions au Parc des Princes (4 buts, 1 passe décisive). Messi peut ainsi devenir le quatrième joueur du PSG à être décisif lors de ses 2 premiers matches à domicile dans la compétition après Neymar (2017), Alex (2012) et George Weah (1994).

