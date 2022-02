PSG : Messi... poids, imposture et remplaçant contre le FC Nantes ?

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

On a peut-être assisté à une passation de pouvoir mardi au Parc des Princes entre Lionel Messi et Kylian Mbappé. Selon Emmanuel Petit, le meilleur joueur du monde pourrait avoir légué sa couronne à son successeur au PSG. Jérôme Rothen partage cette opinion tant il trouve que le Messi du PSG n’est plus celui, aérien, du FC Barcelone. « C'est un poids pour le club, ses premiers mois ne sont pas bons, a-t-il lâché hier soir sur RMC Sport. C'est loin d'être une réussite, c’est une fausse bonne idée. (...) C'est le meilleur joueur, peut-être, toutes générations confondues que le football ait connu. Il n'empêche que j'en ai marre d'entendre les gens dire qu'on ne peut pas critiquer Messi. »

L’ancien milieu du PSG, qui a qualifié d’« imposture » le fait que Messi se charge des coups de pied arrêtés, a même soumis à Mauricio Pochettino l’idée de le laisser sur le banc dès samedi contre le FC Nantes (21h) ! « Messi doit être percutant, être dans la surface, occuper une place importante, comme il le faisait à Barcelone. Aujourd'hui, il n'en est pas capable. Quand Neymar va revenir, et s'il est en pleine forme, je n'ai pas envie que Di Maria paie le retour de Neymar avec le fait de mettre Messi titulaire », a-t-il poursuivi.

Messi sur le banc ? Petit va dans le même sens. « Le garçon que l'on voit aujourd'hui n'est que l'ombre de celui qu'on a connu au Barça. Mais quand je vois ce qu'il se passe à Manchester United avec Cristiano Ronaldo... J'ai du mal à critiquer Cristiano Ronaldo, et pourtant Ralf Rangnick l'a mis sur le banc, a-t-il enchaîné. Et il a été buteur mardi à Old Trafford. Peut-être que ça rendrait service à Messi, mais est-ce qu'il l'accepterait ? »

🔥🎙 @RothenJerome sur Messi : "Quand le mec rate une passe, un dribble, un penalty, un corner, il regarde ses chaussures ! Il ne se remet jamais en question. Au bout d'un moment, il doit prendre plus sur lui. Et puis il faut accepter que ce soit une fausse bonne idée." pic.twitter.com/IDaUqAMOCx — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 16, 2022