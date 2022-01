PSG : Messi pourrait revenir en France plus vite que prévu !

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

On l'a certes appris il y a quelques heures en France. Via un communiqué du PSG qui précisait que Lionel Messi, touché par le Covid, ne serait pas présent demain face à Vannes en 16e de finale de la Coupe de France. Dès lors, la tendance était également à un forfait contre l'OL, le week-end prochain en Ligue 1, la Pulga étant toujours en Argentine.

Mais selon TyC Sports, les Parisiens pourraient compter sur Messi plus tôt que prévu. En effet, et toujours selon le média argentin, le PSG n'a certes communiqué que ce dimanche, mais la nouvelle ne serait pas aussi récente. La contagion de Messi serait en réalité antérieure au Nouvel An et il est donc déjà à l'isolement à Rosario.

Pour pouvoir revenir en France, il faudra à Messi ne plus être positif.