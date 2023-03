PSG : Messi prévient le Bayern Munich et remue le couteau dans la plaie pour Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Toujours rare de l'entendre et de le lire. Voilà sans doute pourquoi la parole de Lionel Messi est toujours à retenir. Alors que le PSG affronte le Bayern Munich demain soir, pour tenter de rejoindre les quarts de finale de la Ligue des Champions, la Pulga s'est adressée aux médias du club parisien. En revenant notamment sur les difficultés d'adaptation lors de sa première saison en France.

"La première année, j’ai eu besoin de temps pour m’adapter à Paris. Mais cette saison, c’est différent. J’ai commencé avec beaucoup plus d’enthousiasme, d’envie, en étant plus à l’aise avec le Club, la ville et ce que signifie Paris. J’apprécie le déroulement de cette saison. Je suis arrivé dans un nouveau club avec l’objectif de gagner le titre avec Paris, d’atteindre les grands objectifs fixés." L'Argentin, forcément, est aussi revenu sur la dernière finale de Coupe du monde face à l'équipe de France. Et les efforts consentis par son partenaire, Kylian Mbappé.

"C’est un moment qui restera gravé dans nos mémoires, pour ceux qui ont pu disputer cette finale et pour tout le peuple argentin. C’était fou comment le match s’est déroulé. Kylian Mbappé a été incroyable, marquer trois buts dans une finale et ne pas être champion, c’est quelque chose de fou. Mais il l’a déjà gagné aussi, il sait ce que c’est d’être Champion du monde."