PSG : Messi promis à un 7e Ballon d’Or, Cristiano Ronaldo sur la touche !

Le grand jour est arrivé. C’est en effet ce soir que le 65e Ballon d’Or de l’histoire sera connu. Déjà, un grandissime favori se dégage : Lionel Messi (34 ans). C’est Patrice Evra qui a vendu la mèche. « Félicitations à Lionel Messi pour avoir gagné un autre Ballon d’or », a écrit le grand ami de Cristiano Ronaldo hier sur son compte Instagram sans qu’on sache trop s’il s’agit du second degré ou non.

Ce qui est plus sûr, c’est que Cristiano Ronaldo (36 ans) était sur la touche hier lors du choc entre Chelsea et Manchester United (1-1) et que L’Équipe ne le place pas parmi les vainqueurs potentiels du Ballon d’Or.

« Il y a eu des changements par rapport à cette semaine. Anthony Martial et Donny van de Beek sont sur le banc, et aussi Cristiano (Ronaldo). C'est juste un choix tactique, on a bien discuté avec Cristiano et il a été super là-dessus. Il a fallu faire des choix », a expliqué Michael Carrick au micro de Sky Sport. Entré peu après l’heure de jeu à la place du buteur Jadon Sancho, CR7 a écopé d’une carton jaune...