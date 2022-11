Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Jusqu'à mardi matin, Lionel Messi était le capitaine flamboyant d'une Argentine invaincue depuis 38 matches, qui venait de remporter ses deux premiers trophées depuis 28 ans et qui rêvait d'une troisième étoile au Qatar. L'attaquant du PSG avait en plus déclaré que c'était sa dernière Coupe du monde, donc quelle plus belle sortie pouvait-il espérer que soulever le plus beau des trophées, 36 ans après Diego Maradona ? Seulement, la réalité et surtout l'Arabie Saoudite ont ramené tout le monde sur terre. Et la défaite concédée (1-2) vaut aujourd'hui à La Pulga une quantité impressionnante de critiques.

Parmi les plus beaux retournements de veste, on trouve Diego Maradona Jr, qui disait encore il y a deux mois combien il appréciait Messi mais qui a déclaré à Radio Marte ce mercredi : "La comparaison entre Lionel et mon père, ce sont ceux qui ne comprennent rien au football qui la font. Nous parlons de deux planètes différentes, mais je ne veux pas tirer sur Leo tout de suite". Maradona Jr a récemment déclaré au sujet de la comparaison entre les deux génies : "Messi est le meilleur de l'histoire de l'humanité, mais mon père n'était pas humain, c'est là toute la différence". Ça risque d'être violent pour Lionel Messi si jamais l'Argentine se fait sortir dès le premier tour...