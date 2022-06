PSG : Messi remet déjà Mbappé à sa place, il n'est pas le seul !

Zapping But! Football Club Paris Saint-Germain : Y-a-t-il une solution évidente pour l'après-Pochettino ?

Kylian Mbappé va sans doute entendre parler encore longtemps de ses critiques sur les sélections sud-américaines. La semaine dernière, l’attaquant du PSG a ainsi taclé ces dernières en faisant remarquer qu’elles étaient loin des nations européennes lorsqu’il fallait décrocher une Coupe du Monde. Selon le crack de 23 ans, les équipes du Vieux Continent sont tout simplement mieux armées pour faire face au plus haut niveau.

Hier soir, l’Argentine lui a répondu de la plus belle des manières en corrigeant l’Italie lors de la « Finalissima » entre le champion d’Amérique du Sud et le champion d’Europe à Wembley (3-0). Auteur de deux passes décisives et élu homme du match après une prestation très complète, Lionel Messi (34 ans) avait déjà répondu à Mbappé sur ce sujet polémique et en a profité pour en remettre une couche à sa manière.

« Ce groupe grandit de plus en plus, c’est ce que nous voulons, a-t-il déclaré après la rencontre. Nous sortons de dix jours de travail intenses et je sais que nous pouvons encore nous améliorer. Cette victoire est la démonstration s’il en fallait une que notre équipe est préparée pour n’importe quel défi, toujours les pieds sur terre, avec humilité. Mais comme je l’ai dit l’autre fois, nous sommes prêts à tous les combats. Là, ce fut une belle preuve devant une grande équipe d’Italie, une grande sélection qui joue très bien... » Le message est passé d’autant que le quotidien argentin Olé a publié un tweet sans équivoque en mettant en vedette Mbappé après la victoire de l’Argentine. Histoire de le remettre aussi à sa place...

Bastien Aubert

Rédacteur