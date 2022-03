PSG : Messi revient à Paris avec une petite bombe dans les valises

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Et si le coup risqué tenté par Lionel Messi (34 ans) fonctionnait ? Parti en Argentine après avoir été victime d’un syndrome viral en France, l’attaquant du PSG a suscité bon nombre de doutes sur ce choix mais force est de constater qu’il pourrait lui être bénéfique ainsi qu’au club de la capitale.

Cette nuit, le capitaine de l’Albiceleste a ainsi été un acteur principal du nul contre l’Équateur à Guayaquil, où il est n’avait aisé de jouer (1-1). C’est Julian Alvarez qui a permis à l’Argentine de ne pas concéder sa première défaite lors de ces éliminatoires à la Coupe du monde 2022.

Et c’est là toute la fierté de Messi avant de rentrer à Paris : l’attaquant du PSG est le capitaine d’une équipe qui a fini ce tour qualificatif invaincue ! Cela n’était plus arrivé à l’Argentine depuis la période comprise entre 1991 et 1993 sous la houlette d’Alfio Basile avec 31 matches sans défaite. « Le record de Basile est égalé, observe As. Lionel Scaloni voyagera à Doga vendredu pour le tirage au sort avec la conviction que personne ne voudra affronter l’Argentine durant la phase finale, quelque chose qui est important pour le futur. »

Cr7 et Messi vont disputer leur 5e Coupe du monde pic.twitter.com/dnXCb5KQUm — GOAL France 🇫🇷 (@GoalFrance) March 29, 2022

Pour résumer Parti en Argentine après avoir été victime d’un syndrome viral en France, Lionel Messi (34 ans) s’est refait la cerise en sélection et pourrait enfin retrouver le sourire dans les rangs du PSG avec un record égalé avec l'Albiceleste.

Bastien Aubert

Rédacteur