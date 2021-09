PSG : Messi revient sur sa grosse frayeur face au Venezuela

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Jamais deux sans trois pour Lionel Messi ? Depuis le début de la trêve internationale, le génial attaquant n'a connu que des soucis. Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, l'Argentine s'est certes imposée au Venezuela (3-1) en éliminatoires de la Coupe du monde mais lui a failli y laisser sa jambe sur un tacle d'une violence incroyable d'un adversaire. Dimanche, le classique contre le Brésil a été arrêté après huit minutes par l'agence sanitaire locale. Et ce soir contre la Bolivie ? Une grande fête est prévue au Monumental pour les héros vainqueurs de la Copa América. Le public a été autorisé à revenir dans l'enceinte mais… il tombait des cordes à quelques heures du coup d'envoi !

En attendant, Lionel Messi a accordé une interview à ESPN dans laquelle il est revenu sur le tacle assassin d'Adrian Martinez, qui ne s'est d'ailleurs pas excusé auprès de l'intéressé après la partie. « Le tacle était très moche. Sur le moment, j'ai eu peur. Ensuite, j'ai été gêné pendant le match, mais heureusement, ce n'était qu'un coup. » On a pu mesurer après ça la résistance à la douleur de La Pulga !

