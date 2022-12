PSG : Messi s’est rapproché de Mbappé par intérêt

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

La saison passée, Kylian Mbappé était au centre des interrogations. Courtisé par le Real Madrid, l’international français a finalement prolongé l’aventure au PSG avant la dernière journée de Ligue 1 contre toutes attentes. Selon les informations de l’Equipe, alors que la prolongation du Champion du Monde 2018 devenait un enjeu de plus en plus important dans le club de la capitale, Lionel Messi se serait rapproché de Kylian Mbappé. « Leo est intelligent, il sent où va le vent », aurait glissé une source intime du joueur au quotidien sportif. Un effort au nom de l’efficacité collective qui aurait plu à Kylian Mbappé selon le journal.