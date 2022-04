PSG : Messi s’immisce dans la dernière polémique avec Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé prolongé, un véritable espoir ?

C’est sans doute à cela qu’on reconnaît les joueurs d’exception : même absents, ils font parler d’eux. Cristiano Ronaldo (Manchester United, 37 ans), puisque c’est de lui qu’il s’agit, en sait quelque chose pour être au centre des critiques venues d’Angleterre.

Cette semaine, Wayne Rooney a ainsi taclé Cristiano Ronaldo en estimant que Manchester United ferait mieux de se tourner vers des joueurs plus jeunes, apportant également plus dans le jeu. Ce quoi le vétéran portugais a répondu par le commentaire « deux jaloux » en référence à l’attaquant anglais et Jamie Carragher, qui l’a également tancé.

Une dernière salve est alors venue de Rooney, qui s’est servi du plus grand rival de CR7 pour solder leur différend. « Il n’y a pas un seul joueur de football sur la planète qui ne soit pas jaloux de Cristiano Ronaldo, a souri le coach de Derby County en conférence de presse. La carrière qu'il a menée, les trophées qu'il a remportés, l'argent qu'il a gagné, ses tablettes de chocolat, son corps (rires). Je pense que tous les joueurs, sauf Lionel Messi, sont jaloux de Cristiano Ronaldo. »

🗣 “There probably isn’t a football player in the planet that isn’t jealous of Cristiano [Ronaldo]. The career he’s had, the trophies he’s won, the money he’s earned…the six pack.” 🤣🤣



Wayne Rooney’s response to Cristiano Ronaldo’s Instagram post saying “Too jealous”. pic.twitter.com/lcOvHQ7wnZ