PSG : Messi s’offre un nouveau record devant Cristiano Ronaldo

Lionel Messi a remporté ce lundi le Ballon d’Or 2021. La star du Paris Saint-Germain a décroché la plus prestigieuse des récompenses individuelles pour la 7e fois de sa carrière après 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019. C'est plus que n'importe qui dans l'histoire. L’argentin a devancé l’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, et le milieu de terrain de Chelsea, Jorginho.

Par ailleurs, comme nous l’apprend PokerStars Sports sur son compte Twitter, Lionel Messi a terminé sur le podium du Ballon d’Or pour la 13ème fois de sa carrière. C’est un nouveau record pour la Pulga qui dépasse son alter-ego, Cristiano Ronaldo (12). Classé 6e cette année, la star de Manchester United connaît lui son pire classement au Ballon d’Or depuis 2010 où il avait également terminé à cette place.

