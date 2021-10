PSG : Messi signe un premier geste de grande classe à Rennes

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

C’est dans une toute petite heure que le Stade Rennais recevra le PSG pour le compte de la 9e journée de Ligue 1 (13h). Avant le coup d’envoi de cette rencontre particulièrement attendue en Bretagne, Lionel Messi s’est déjà distingué.

Messi prend la pose

À peine sorti du bus du PSG avec son maté et en compagnie d’Angel Di Maria, le lutin argentin est allé prendre la pose avec des supporters en fauteuil roulant qui attendaient devant le Roazhon Park. Sur place, le geste a été très apprécié. « Au Roazhon Park, et à l’instant l’arrivée de Leo Messi. Juste la grande classe », a savouré le journaliste de TVR35 Stéphane Besnier. Peut-être que l’ancien crack en réserve-t-il d’autres en plein match...