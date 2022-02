PSG : Messi titulaire face à l’OGC Nice, un Aiglon veut se venger

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Lionel Messi (34 ans) sera titulaire face à l’OGC Nice (21h) après sa demi-heure jouée contre le Stade de Reims (4-0). « Il s’est très bien entraîné cette semaine. On est très satisfaits, Leo aussi », a déclaré Mauricio Pochettino hier en conférence de presse. Avant la trêve de fin d’année et sa contamination au Covid, L’Équipe précise que l’ancien Barcelonais avait atteint un bon niveau de forme physique, selon ses proches, notamment en appréhendant mieux le jeu engagé en Ligue 1.

Messi a été retardé dans sa montée en puissance... un peu comme Macin Bulka (22 ans) au PSG avant lui. Dans un tout autre style, le gardien polonais avait été barré par les stars au PSG, le gardien polonais a signé cet été à l’OGC Nice pour montrer enfin de quoi il était capable.

Selon le quotidien sportif, il sera titulaire à la place de Walter Benitez et a déjà très envie de montrer à ses anciens dirigeants qu’ils se sont trompés en ne lui donnant pas sa chance. « Il a une culture de travail des pays de l’Est, assure l’entraîneur des gardiens du Gym Nicolas Dehon. Il veut absolument réussir, a faim de conseils et de détails, en veut toujours plus. S’il joue, il ne faut pas qu’il tombe dans les émotions. Il faudra qu’il se mette dans sa bulle. »



